Медведев: человечество находится на грани катастрофы

Человечество пребывает на грани глобальной катастрофы из-за вспыхнувших военных конфликтов, а также противостояния ядерных государств. Об этом во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Он допустил, что новый мировой порядок будет основан на последствиях идущего противостояния, военных действиях и юридических моделях, предложенных взамен.

По словам Медведева, некоторые державы существовали без учета международного права для регулирования споров и в нем не нуждались. Но это было в определенное время, например, когда Римская империя росла вокруг идеи Pax Romana (долгий период мира и относительной стабильности в этом государстве - ред.).

Зампред отметил, что конечной целью страны было подчинение власти буквально «всей вселенной». Однако оно не знало современных суверенных принципов, в том числе и равенство государств.

«Идеи Pax Romana прослеживаются и сегодня в различных идеях об однополярном мире», — считает Медведев.