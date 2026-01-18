Медведчук: Зеленского похищать незачем — он и так отдал Украину
Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС провел параллель между президентом Украины Владимиром Зеленским и захваченным американцами лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
По мнению политика, Зеленского нет необходимости похищать, поскольку он добровольно передал страну под внешнее управление.
«Зеленский, в отличие от Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы, всячески заискивает и льстит перед Трампом. Зачем американскому президенту его похищать?» — заявил Медведчук.
Медведчук подчеркнул, что Зеленский является «слугой многих господ», и потому не представляет интереса для силового устранения со стороны Вашингтона.
«Похищают тех, кто упорствует и сопротивляется, а не тех, кто постоянно трется под ногами и виляет хвостом», — добавил он.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.