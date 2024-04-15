Он напомнил, что все президенты Украины давали обещание дружить с Россией, однако нарушали его после прихода к власти. Зеленский же, по словам Медведчука, превзошел сразу всех их.

«После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», — пояснил политик.

Страна, по его словам, всю свою историю теряет политическое значение, а ее управленческая элита деградирует. Медведчук считает, что все лидеры стремились «продать» власть. Сегодняшнюю Украину Медведчук назвал «уже проданным лотом на мировом политическом аукционе. Ее ожидает только „свалка“.

«Говорит ли это о том, что народ Украины ущербный? Нет, это говорит о том, что сформировалась ущербная элита, которая этим народом не может и не хочет управлять», — указал Медведчук.

Зеленский, по мнению политика, не занимался экономикой, соцпрограммами, обеспечением законности и борьбой с коррупцией. Лидер мог только «становиться в красивые позы и артистично говорить красивые слова». Конфликт в Донбассе вышел за его пределы, пока Зеленский «игрался в президента, а его окружение во власть». Однако он было такому развитию событий только рад, так как внимание всего мира было направлено на него.

«И пока украинцы страдали, умирали, в отчаянии покидали страну, Зеленский сделал нацизм государственной идеологией, изображал из себя великого полководца и ненавистника России», — добавил Медведчук.