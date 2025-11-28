Мединский предложил Каллас провести персональный урок истории России

Мединский прокомментировал высказывания Каллас о якобы агрессивной истории России. В ответ на ее слова о том, что Россия за последние 100 лет атаковала более 19 стран, помощник президента РФ опубликовал ироничный краткий экскурс по военной истории страны.

«Краткий экскурс по военной истории России XX века для К. Каллас. 1904 год: Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре. 1914 год: нападение на Германию в западных губерниях Российской империи. 1918 год: Россия атакует Англию в Мурманске, США — в Архангельске, Францию — в Одессе, Японию и США — во Владивостоке и Сибири. Особенно отмечу 1919 год. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом. 1941 год: вершина вероломства! Нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой», — иронично заявил Мединский.

Он также напомнил, что «Россия в 1812 году уничтожала французский суверенитет под Бородино», а в 1709 году «проявила агрессию против Швеции под Полтавой». Мединский рекомендовал Каллас прочитать «Рассказы из русской истории» и выразил готовность провести для нее персональное обучение.

«Понимаю, что Эстония — небольшая страна, и было непросто поддерживать советский уровень школьного образования на этом осколке СССР, когда Кая училась», — подытожил Мединский.

