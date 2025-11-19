Владимир Мединский заявил о масштабной пропаганде и тотальной лжи на Украине

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что так называемые «профессиональные украинцы» стремятся к уничтожению России, используя для этого любые средства и массовую пропаганду, сообщает kp.ru .

Мединский рассказал о целях «профессиональных украинцев». По его словам, их задача — не построение демократии, а уничтожение «московско-азиатской Орды» любыми способами, невзирая на потери.

Мединский отметил, что общество недооценило уровень пропаганды, сравнив его с «геббельсовским накалом». Он подчеркнул, что для Запада и его сторонников на Украине разрушения, гибель людей и массовый исход населения не являются проблемой, а наоборот, считаются выгодными.

«На Украине установился режим ультрапиара, чтобы держать население в военной истерии. Тотальная ложь стала новой национальной идеей», — заявил Мединский.

Он также напомнил, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта, однако будет реагировать на действия Киева, если украинская сторона продолжит эскалацию.

