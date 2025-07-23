Мединский и Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган

Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров начали двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле, пишет РИА Новости .

На данный момент Мединский и Умеров общаются наедине. В ближайшее время, согласно плану, в переговорной комнате должны встретиться делегации двух стран.

Ранее было заявлено, что Россия и Украина сядут за стол переговоров в третий раз 23 июля в 19:00 по московскому времени. Делегации обеих стран уже находятся в Стамбуле.

Первый раунд возобновившихся прямых переговоров между странами состоялся 16 мая, а второй — 2 июня.