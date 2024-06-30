Матвиенко: сотрудничество Москвы и Минска вдвое усилило оба государства

Россия и Белоруссия стали в два раза сильнее благодаря объединению своих потенциалов в рамках Союзного государства, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости .

В интервью телеканалу «Беларусь 1» она подчеркнула, что стороны успешно реализуют ряд союзных программ по развитию интеграции, что помогает строить общую экономику при сохранении суверенитета.

«Наши граждане получили серьезные социальные права, свободы, гарантии. У нас свободное перемещение граждан России и Беларуси, возможность учиться, трудоустроиться. У нас растут темпы экономик», — отметила Матвиенко.

В частности, 90% расчетов, по ее словам, происходят в национальных валютах на фоне роста объемов взаимной торговли. Без подобного развития событий и Москве, и Минску пришлось бы нелегко в новых реалиях с угрозами и вызовами со стороны недружественных стран.

«А благодаря тому, что мы создали Союзное государство, сегодня мы вместе, плечом к плечу успешно противостоим этим новым вызовам», — добавила Матвиенко.