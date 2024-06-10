Матвиенко о Шольце и Макроне: по Европе расползается опасный вирус нелегитимности

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Матвиенко сочла Макрона и Шольца несостоятельными из-за поражения на выборах

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц — это несостоятельные политики. По ее словам, такое утверждение подтверждает «сокрушительное поражение» их партий на выборах в Европарламент, сообщает Газета.ru .

Лидеры Франции, Германии и их политсилы закрывают глаза на запросы простых европейцев, полагает спикер Совета Федерации. Именно поэтому, по словам Матвиенко, Шольц и Макрон провалились на общеевропейских парламентских выборах.

«Еще раз подтверждается их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», — отметила Матвиенко, назвав Шольца и Макрона главами «крупнейших стран Старого света».

Она также констатировала, что по Европе начинает расползаться «опасный вирус нелегитимности».