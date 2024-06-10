Матвиенко о Шольце и Макроне: по Европе расползается опасный вирус нелегитимности
Фото - © Фотобанк Лори
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц — это несостоятельные политики. По ее словам, такое утверждение подтверждает «сокрушительное поражение» их партий на выборах в Европарламент, сообщает Газета.ru.
Лидеры Франции, Германии и их политсилы закрывают глаза на запросы простых европейцев, полагает спикер Совета Федерации. Именно поэтому, по словам Матвиенко, Шольц и Макрон провалились на общеевропейских парламентских выборах.
«Еще раз подтверждается их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», — отметила Матвиенко, назвав Шольца и Макрона главами «крупнейших стран Старого света».
Она также констатировала, что по Европе начинает расползаться «опасный вирус нелегитимности».