Матерная акция Акима в Суджи напомнила Милонову репортажи Невзорова*

Депутат Госдумы Виталий Милонов обрадовался извинениям блогера Акима перед губернатором за матерные граффити на домах в Суджи. Решение вопроса наказания, по его мнению, остается за Александром Хинштейном, сообщает «Газета.ru» .

Милонов отметил, что Аким по своей природе не злой, он просто вырос в другой обстановке и не до конца понял, что русское творчество — послание к человечеству, которое несет в себе определенную миссию.

Также депутат добавил, что произошедшее в Суджи напомнило ему Александра Невзорова*, снимавшего репортажи в Петербурге. Милонов помнит, как блогер мог «закоптить стены собора», чтобы показать зрителям, как вандалы жгут костры там, чего, по мнению депутата, делать совершенно нельзя.

«Я очень рад, что Аким публично принес свои извинения. Александр Евсеевич примет соответствующее решение. Он губернатор, ему решать», — заявил Милонов.

Он уверен, что Аким осознал противоправность своих действий. В заключение депутат добавил, что Россия на новых и возвращаемых землях — это порядок и закон.

*Является иноагентом по решению Минюста РФ