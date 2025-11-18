Математическое моделирование выявило скрытые мотивы Дональда Трампа

Группа российских ученых под руководством члена-корреспондента РАН Андрея Богатырева с помощью математического моделирования проанализировала речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в сентябре и выявила его основные скрытые мотивы, сообщает kp.ru .

Российские исследователи применили методы структурного математического моделирования для анализа 40-минутной речи Трампа на Генассамблее ООН. По словам Богатырева, такой подход позволяет выявить неочевидные смыслы, заложенные в тексте на подсознательном уровне.

В результате анализа ученые построили два графа взаимосвязей идей и действий. Первый граф показал, что большинство ключевых идей Трампа имеют отрицательную окраску — 99% сущностей в его речи связаны с негативом, особенно если речь идет о расходах из бюджета США. К примеру, Трамп негативно оценил развитие «зеленой» энергетики, международные конфликты и расходы на поддержку других стран, включая Украину.

Второй граф, посвященный действиям, показал, что на каждую идею приходится несколько вариантов реализации, причем большинство действий имеют положительный знак, но незначительный вес. Богатырев отметил, что Трамп склонен к популистским заявлениям и часто меняет подходы в зависимости от ситуации.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что Трамп действует прагматично и преследует исключительно интересы США, используя двойные и тройные смыслы в своих заявлениях. Богатырев подчеркнул, что с такими политиками необходимо проявлять особую осторожность, поскольку их истинные намерения часто скрыты за риторикой.

