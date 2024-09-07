Мастер спорта СССР по самбо Михаил Илинич проголосовал на муниципальных выборах

Мастер спорта СССР по самбо Михаил Илинич пришел на выборы в Совет депутатов Реутова на избирательный участок в музыкальной школе № 1, передает пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Спортсмен рассказал, что со своими кандидатами определился быстро, так как уверен, что каждый из тех, кому отдал свой голос, — умный и ответственный человек, настоящий профессионал своего дела.

«Хотелось бы, чтобы в Совете депутатов в нашем городе были представлены все специалисты: юристы, спортсмены, педагоги… Все они должны быть единым целым и вести город только вперед», — поделился Михаил Илинич.

Михаил Викторович уже много лет приходит голосовать в музыкальную школу. Он здесь учился, когда школа была еще общеобразовательной. Выборы считает важным событием в жизни города и страны.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов. В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.