«Массовый характер»: МВД заявило, что русский криминал не экстрадируют на родину

МВД заявило о массовых отказах в экстрадиции преступников в Россию

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила о «массовом характере» отказов в экстрадиции российских преступников со стороны других стран. Ранее такие случаи «были единичными и объективными», однако сейчас государства массово отказывают России в экстрадиции разыскиваемых, сообщила Волк в своем Telegram-канале .

Волк заявила, что страны отказываются экстрадировать преступников в Россию по политическим мотивам. Она добавила, что «искусственнo нагнетаемая политическая повестка» часто бывает сиюминутной, однако играет на руку криминалу.

«Это касается в том числе и ситуации, складывающейся в сфере экстрадиции преступников», — написала официальный представитель МВД.

Негативная тенденция с экстрадицией преступников не коснулась взаимодействия России и Монголии, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил на встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом. В связи с этим российский министр поблагодарил иностранного коллегу за выдачу россиянки, которая скрывалась в Монголии и разыскивалась за мошенничество.