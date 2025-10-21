Массовые протесты против Трампа прошли в США

Многотысячные митинги против политики Дональда Трампа прошли в США в минувшие выходные. Участники акций обвинили президента в авторитаризме и нарушении конституционных принципов, сообщает «ФедералПресс» .

Протестующие выступили с обвинениями в адрес президента, заявив о его авторитарных методах управления, нападках на СМИ и несогласных, а также сравнили его с монархом. Основным требованием участников стало соблюдение Конституции.

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» и преподаватель ИОН РАНХиГС Артемий Атаманенко отметил, что движение «Нет королям» стало одной из крупнейших и наиболее заметных политических акций в стране за последнее время. По его словам, масштаб протестов сопоставим с движением «Захвати Уолл-Стрит» после кризиса 2008 года. Эксперт подчеркнул, что участники акций выступают против несправедливости мировой экономики и политики, где власть сосредоточена в руках узкой элиты.

Трамп в ответ на протесты обвинил Джорджа Сороса в их финансировании и назвал леворадикальных активистов главными виновниками происходящего. По мнению политолога, протесты могут усилить позиции Демократической партии накануне промежуточных выборов в Конгресс. Однако движение остается внесистемным и не связано напрямую с какой-либо партией, что создает риски для обеих сторон американской политики.

