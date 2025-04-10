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Маска рассмешил мем посольства РФ в Кении про торговые пошлины США

Американского бизнесмена и чиновника Илона Маска рассмешил опубликованный посольством РФ в Кении мем. В нем говорится о торговых пошлинах, которые не были введены против России, сообщает RT .

В социальной сети Х посольство РФ в Кении выложило картинку. На ней изображен человек, помеченный флагом России. Он без лишнего волнения смотрит за ситуацией, когда внизу на пустыре суетятся другие люди.

Они помечены флагами Соединенных Штатов, КНР и Евросоюза. Под картинкой указано «Тарифные войны».

Маск прокомментировал публикацию. Он ответил на нее эмодзи человека, который смеется.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что многие страны мира «умирают от желания заключить сделку» и «целуют его задницу» из-за введенных пошлин.