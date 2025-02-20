Маск: Зеленский убил американского журналиста

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Американский бизнесмен и государственный функционер Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры, соответствующий текст появился в соцсети Х.

«Зеленский убил американского журналиста», — написал Маск в комментариях под аккаунтом журналиста в соцсети Х.

Ранее Маск назвал смерть Лиры «беспределом», который не остановил экс-президент США Джо Байден.

Американский журналист и блогер чилийского происхождения Гонсало Лира скончался в харьковской тюрьме в 2024 году после задержания СБУ.