Маск заявил о необходимости немедленно прекратить конфликт на Украине
Американский миллиардер Илон Маск заявил о необходимости немедленного прекращения украинского конфликта, сообщает RT со ссылкой на Corriere della Sera.
«Трамп прав, мы должны обрести мир, и пришло время остановить резню этих молодых людей, машину смерти нужно остановить», — заявил он.
При этом он добавил, что разжигатели войны и военные спекулянты специально затягивают украинский конфликт.
Ранее Дональд Трамп заявил, что и российский лидер Владимир Путин, и глава киевского режима Владимир Зеленский открыты для заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта.
Россия и США обсуждали 30-дневное перемирие на Черном море во время переговоров в Эр-Рияде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за возобновление «зерновой сделке» в новом формате.
Вместе с тем Минобороны России сообщало, что Украина регулярно нарушает энергетическое перемирие и атакует энергообъекты на территории РФ.