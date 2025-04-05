Маск заявил о необходимости немедленно прекратить конфликт на Украине

Американский миллиардер Илон Маск заявил о необходимости немедленного прекращения украинского конфликта, сообщает RT со ссылкой на Corriere della Sera.

«Трамп прав, мы должны обрести мир, и пришло время остановить резню этих молодых людей, машину смерти нужно остановить», — заявил он.

При этом он добавил, что разжигатели войны и военные спекулянты специально затягивают украинский конфликт.

Ранее Дональд Трамп заявил, что и российский лидер Владимир Путин, и глава киевского режима Владимир Зеленский открыты для заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Россия и США обсуждали 30-дневное перемирие на Черном море во время переговоров в Эр-Рияде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за возобновление «зерновой сделке» в новом формате.

Вместе с тем Минобороны России сообщало, что Украина регулярно нарушает энергетическое перемирие и атакует энергообъекты на территории РФ.