Маск: сын Байдена позорит страну
Предприниматель Маск нелестно отозвался о сыне президента США
Предприниматель Илон Маск нелестно отозвался о сыне президента США, пишет RT.
«Личные выходки Хантера не имеют большого значения. Однако нанесение ущерба репутации и авторитету США недопустимо, поскольку это позорит страну», — написал бизнесмен в соцсети X.
Ранее суд присяжных признал 54-летнего сына американского президента Джо Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения.
Дело касается незаконного приобретения оружия на фоне приема наркотиков.