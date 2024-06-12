Маск: сын Байдена позорит страну

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«Личные выходки Хантера не имеют большого значения. Однако нанесение ущерба репутации и авторитету США недопустимо, поскольку это позорит страну», — написал бизнесмен в соцсети X.

Ранее суд присяжных признал 54-летнего сына американского президента Джо Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения.

Дело касается незаконного приобретения оружия на фоне приема наркотиков.