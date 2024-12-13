сегодня в 06:21

Маск перенес штаб-квартиру SpaceX в новый город у ракетного полигона

Американский предприниматель, политик и государственный функционер Илон Маск перенес штаб-квартиру собственной аэрокосмической компании SpaceX в новый город Старбейс, сообщает ТАСС .

«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейс, штат Техас», — написал Маск в соцсети Х.

Ранее главный офис компании находился в другом городе штата — Браунсвилле. До этого Маск перевез своих сотрудников из Калифорнии из-за принятого там закона об ЛГБТ*.

Старбейс является поселением у стартовой площадки кораблей SpaceX. Там проживает несколько тысяч человек.

*ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено