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Маск одним символом ответил на беспорядки во Франции после парламентских выборов

Бизнесмен из США Илон Маск в соцсети X коротко прокомментировал сообщение о беспорядках, которые разгорелись во Франции после первого тура внеочередных выборов в Нацсобрание, пишет РИА Новости .

Совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг опубликовал пост, в котором сообщалось о массовых протестах, следом за которыми начались беспорядки. Они произошли из-за лидерства правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Сторонники левых, по словам Рагга, хотят «посеять хаос» на улицах.

«!» — написал Маск в комментариях.

Ранее стало известно, что представители радикального движения black bloc в Париже разбивают витрины местных кафе. Также поджигаются баки с мусором. Участники протестов скандировали антифашисткие лозунги.