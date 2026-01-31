Маск обсудил с главой Минобороны Украины Федоровым использование Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск дал ответ министру обороны Украины Михаилу Федорову, который попросил помочь решить проблемы с применением сети Starlink в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост предпринимателя в X.

До этого Федоров говорил, что министерство обороны Украины вместе с компанией Маска SpaceX занялись решением проблемы использования сети Starlink в зоне боевых действий. Такие шаги они предпринимают якобы для противодействия БПЛА РФ.

Федоров в соцсети Х выложил публикацию, в которой обратился к Маску. Министр обороны Украины поблагодарил бизнесмена за то, что фирма SpaceX начала искать решение проблемы.

«Всегда пожалуйста», — заявил Маск.

Государственный департамент Соединенных Штатов 2 сентября 2025 года подписал со SpaceX договор на 8,2 млн долларов. В рамках него компания обязуется передать комплекты спутникового интернета Starlink для Украины. Контракт работает до 30 октября 2026 года.

