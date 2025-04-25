Маск хочет проверить Украину, чтобы понять, куда страна тратит деньги от США

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в стране ведут учет финансовой помощи, поступающей из США, и располагают полной отчетностью о расходовании этих средств. Предприниматель Илон Маск назвал данное утверждение «самым смешным», что ему доводилось слышать, и выразил желание провести проверку Украины на предмет того, куда страна тратит полученные деньги, сообщает «Царьград» .

В недавнем интервью журналисту Бену Шапиро Зеленский заявил о тщательном учете всех средств, выделяемых Соединенными Штатами в качестве военной помощи, подчеркнув наличие детальных отчетов о каждой трате.

Илон Маск, глава американского Департамента эффективности правительства, с иронией отметил, что это «самое смешное» заявление, которое он читал за последнее время. Учитывая признание Киева в получении лишь 100 миллиардов долларов из переданных 350 миллиардов, выделенных Америкой, реакция Маска вполне объяснима.

В связи с этим он выразил желание проверить Украину, чтобы выяснить, каким образом были потрачены средства, предоставленные Вашингтоном.