Машины загорелись в Белгороде после обстрела

Машины во дворе жилого дома в Белгороде загорелись после обстрела со стороны ВСУ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В городе третий раз за ночь объявили сигнал воздушной тревоги. В результате обстрела на улице Щорса загорелись машины во дворе жилого дома.

В некоторых домах выбиты окна. Официальной информации пока не поступало. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал граждан укрыться.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем Telegram.