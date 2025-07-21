Марков ответил на призывы военблогеров наказать его за комплименты Алиеву

Российский политолог Сергей Марков, которого некоторые военблогеры раскритиковали за комплиментарные слова в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвал себя патриотом России и сторонником президента РФ Владимира Путина. Эксперт, комментируя в Telegram-канале нападки ряда деятелей, назвал их «маргиналами».

«До меня дошли слухи, что меня ругают несколько маргиналов», — написал Марков.

Он заявил, что «все 26 лет» поддерживает политику Владимира Путина, причем является «одним из самых ярких и прямых и убедительных сторонников» российского лидера. По словам Маркова, он «всегда был с русским народом», а также «прямо и ярко» отстаивал интересы российского государства на международных форумах.

Политолог считает, что люди, которые критикуют его, действуют против Российской Федерации.

«И еще раз прямо: если кто-то сильно ругает политолога Сергея Маркова — то он действует в интересах врагов России и врагов Путина. Кто-то по глупости, кто-то сознательно, кто-то за деньги», — утверждает специалист.

Ранее некоторые военные блогеры, в том числе авторы крупных Telegram-каналов «Zergulio», «Сыны Монархии» и прочих, обрушились с критикой на Сергея Маркова. Им не понравилось, что политолог, выступая на одном форуме с главой Азербайджана, начал хвалить его, несмотря на обострение российско-азербайджанских отношений. Некоторые из блогеров требовали наказать Маркова и признать его иностранным агентом за похвалу Алиеву, который на том форуме в том числе выступил в поддержку Украины.

«Он блестящий интеллектуал. […] Без сомнения, он один из наиболее опытных лидеров современного мира. Лидер, который представляет страну-победителя. Не так много стран, которые вчистую победили в войне и полностью установили контроль, освободили территорию Карабаха. У него многие лидеры хотели бы узнать, в чем секрет победы? Мы тоже хотим задать эти вопросы президенту. А он, как известно, очень мудрый, грамотный, корректный руководитель», — говорил Марков об Алиеве (цитата по «Осторожно, новостям»).