Марко Рубио приведен к присяге на посту главы Госдепа США

Марко Рубио стал новым госсекретарем США. Во вторник его привел к присяге вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает «Интерфакс» .

Кандидатуру Рубио на данный пост утвердил комитет Сената США по международным отношениям. Политик в ходе слушаний заявлял, что будет отстаивать национальные интересы, отдавать приоритет мирным методам разрешения споров с другими странами. Он также выступал за урегулирование конфликта на Украине.

По данным американских СМИ, Рубио стал первым из администрации президента США Дональда Трампа, кто полностью прошел все необходимые процедуры и готов официально начать работу.

Уже во вторник Рубио должен провести несколько встреч. Так, у него состоится разговор с министрами иностранных дел Индо-Тихоокеанской группы.

20 января в Капитолии состоялась инаугурация Дональда Трампа, который официально стал президентом США. Тогда же присягу принес и новый вице-президент страны Джей Ди Вэнс.