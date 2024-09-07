Марина Кудинова проголосовала на муниципальных выборах

сегодня в 15:13

Член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Марина Кудинова отдала свой голос на выборах депутатов, передает пресс-служба партии.

«В предстоящих выборах реутовчанам предстоит избрать 25 депутатов муниципального совета, которые будут представлять их интересы в течение следующих пяти лет. Этот выбор определяет будущее нашего города. Призываем активно участвовать в этом важном событии», — отметила Марина Кудинова.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов Всего расположено 46 избирательных участков. В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

У жителей есть возможность проголосовать на своем избирательном участке, на дому или удаленно — с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.