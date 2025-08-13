сегодня в 11:50

Мария Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в разговоре с ведущим Константином Придыбайло в эфире радио Sputnik заявила, что глав киевского режима Владимир Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом с целью его уничтожения.

«Зеленский борется не с Россией. Зеленский борется с украинским народом», — подчеркнула она.

По мнению дипломата, миссия Зеленского заключается в уничтожении украинского населения под флагами национализма.

Она подчеркнула, что украинской власти не нужны граждане страны — ни живые, ни мертвые.

Ранее Захарова отмечала, что Киев отказался забирать погибших украинцев, а теперь не желает возвращать и живых.