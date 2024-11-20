Она отметила, что западные либеральные демократы предпочитают игнорировать проблемы, вместо того чтобы решать их.

Примером служит идея легализации наркотиков, по которой, как они полагают, преступность снизится. Она назвала это абсурдным и чудовищным, указывая на то, что это лишь способ обмануть людей и избежать реальных решений.

Захарова подчеркнула, что на Украине продолжается кризис, при этом Запад строит свою тактику на эскалации ситуации, не обращая внимания на страдания людей. По ее словам, для Запада важно не называть проблемы проблемами и не стремиться к их решению, что приводит к трагическим последствиям для украинского народа.

«Все понимают, что нет людей на Украине. Их заживо закапывают. Ну и что? Для Запада это — ерунда», — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.