Мария Захарова сравнила Армению с пассажиром «в пункт Г»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила стремление Армении вступить в Евросоюз при сохранении членства в ЕАЭС с пассажиром, который не может определиться с пунктом назначения.

В эфире авторской программы на радио Sputnik Мария Захарова прокомментировала намерение Еревана двигаться в сторону Евросоюза, оставаясь при этом участником Евразийского экономического союза. По ее словам, «усидеть на двух стульях» в такой ситуации невозможно.

«Один из пассажиров говорит: „А мне не в пункт Б, мне в пункт Г“. И говорит как бы сам себе, не оповещая остальных, потом напевает. И вдруг все начинают замечать, что это не просто оговорка, это становится какой-то навязчивостью. Тогда очень аккуратно у пассажира интересуются: „Скажите, пожалуйста, уважаемый, вы летите в пункт Б или Г?“ На что получают удивительный ответ: „А я еще не знаю. Вообще-то мне в пункт Г, но возможно я полечу с вами дальше“», — рассуждала Захарова.

Она добавила, что при попытке зарегистрироваться на другой рейс пассажир заявляет, что проходит регистрацию «прямо сейчас», не зная при этом, куда сдавать багаж.

«Нормально, когда человек находится в салоне и у него случается форс-мажор. Ненормально, когда идет манипуляция. Когда добрые намерения и законность используются с нечистоплотными целями. Можно попасть в пункт Г через Б — такое тоже возможно, это называется транзит. Но это ненормально, когда ты заявил о себе в одном качестве, а при осуществлении важнейших шагов у тебя оказываются совершенно иные планы»», — заключила дипломат.

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