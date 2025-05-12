Мария Захарова объяснила, зачем Киеву на самом деле нужно перемирие с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский не просто так настаивает на 30-дневном перемирии в конфликте с Россией. Это время нужно Киеву для того, чтобы перевести дух и перевооружить армию, такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале ведомства.

Захарова подробно рассказала, что похожая ситуация уже была в истории взаимодействия России и Украины, когда Киев добивался определенных условий не для того, чтобы их соблюдать, а чтобы выиграть время для подготовки к военным действиям. По словам официального представителя МИД РФ, в декабре 2019 года Зеленский отказался подписывать заранее подготовленный и согласованный документ на саммите «нормандского формата» в Париже. Он настаивал на внесении изменений, которые и не собирался соблюдать.

«В 2022 году бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению „проблемы Донбасса“ силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — объяснила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине вернуться к мирным переговорам, которые по ее же решению были прерваны в 2022 году. Российский лидер обозначил дату встречи — 15 мая, на территории Стамбула, где и три года назад должны были состояться переговоры.

Зеленский отреагировал на предложение, назвав его «хорошим знаком», но поставил условие, что сядет за стол переговоров только в случае прекращения огня с 12 мая.

О том, состоятся ли российско-украинские переговоры в Стамбуле, читайте в материале РИАМО.