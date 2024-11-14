Недавние события, касающиеся французского политика Марин Ле Пен, привели к определенным выводам. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что в связи с событиями с Марин Ле Пен и основателем Telegram Павлом Дуровым демократия во Франции «разбушевалась», сообщает «Царьград» .

Парижская прокуратура пришла к выводу, что Марин Ле Пен должна быть приговорена к пяти годам лишения свободы. Однако из них три года будут условными, а оставшиеся два она проведет под наблюдением с использованием электронного браслета. На партию Ле Пен, известную как «Национальное объединение», также наложат штраф в размере двух миллионов евро.

Эти данные были ранее опубликованы агентством Agence France-Presse (AFP).

«Кучно пошло: Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — отметила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Марин Ле Пен является проблемной фигурой для европейской политики. Чтобы избавиться от нее, было инициировано судебное разбирательство. Марин Ле Пен обвиняют в том, что вместе с отцом Жаном-Мари Ле Пеном и еще 23 единомышленниками она якобы занималась отмыванием денег в период с 2004 по 2016 год. Основная цель процесса не столько в возможном тюремном заключении или штрафах, сколько в попытке предотвратить ее участие в выборах на пост президента в 2027 году.

Задержание основателя мессенджера Telegram и миллиардера Павла Дурова произошло 24 августа 2024 года в Париже. Бизнесмену предъявлены обвинения по шести пунктам, в том числе в соучастии в деятельности организованной группы, управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации, а также в отмывании денег. Дурова не выпустят из Франции минимум до марта 2025 года.