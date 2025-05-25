Маргарита Симоньян выразила опасения за жизнь Трампа из-за его политики

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила, что испытывает серьезные опасения за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа.

«Трамп говорит страшные вещи и возвращает страну в XIX век… Его госсекретарь Марко Рубио пытается ввести серьезные санкции против России, но Трамп отказывается их подписывать. Это нарушает установленные 'глубинным государством' правила», — отметила Симоньян.

Она провела историческую параллель с Джоном Кеннеди — единственным президентом США, который, по ее словам, пытался проводить независимую политику.

«Кеннеди относился к русским с пониманием, лез туда, куда не просили… И его убили. Как и брата, когда тот баллотировался», сказала журналист.

Симоньян также упомянула Илона Маска как пример человека, который «соскочил» от политических рисков, сосредоточившись на бизнесе. По ее мнению, сопротивление Трампа установленному курсу делает его положение опасным.