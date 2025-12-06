Мантуров: Курская область получила более 220 млрд рублей федеральной помощи
Первый вице-премьер Денис Мантуров провел рабочее совещание, посвященное поддержке Курского региона, в ходе которого заявил, что из федерального бюджета в регион направлено 220 млрд рублей, сообщает Правительство России.
По словам Мантурова, за два последних года из федерального бюджета на помощь Курской области выделили свыше 220 миллиардов рублей. Большая часть этих денег — около 190 миллиардов рублей — пошла напрямую жителям пострадавших территорий. Люди получили единовременные выплаты, компенсации за потерянное имущество и ущерб здоровью, а также жилищные сертификаты.
Первый вице-премьер отметил, что восстановление экономики региона переходит в штатный режим. Это дает возможность направлять средства не на временные меры, а на долгосрочные системные программы. Также Мантуров дал несколько важных указаний по помощи жителям Курской области.
Мантуров отметил, что жилищные сертификаты продолжат выдавать людям. При этом граждане смогут воспользоваться ими не только в своем регионе, но и в любом другом районе области или даже в других регионах страны.
Также поручено разработать программу компенсации за ремонт квартир и домов. Речь идет о жилье, которое физически не пострадало от обстрелов украинских военных, но испортилось из-за непогоды. Это произошло потому, что владельцы покинули свои дома ради безопасности.
Минфин должен быстро подготовить эту меру поддержки, чтобы запустить ее уже с начала следующего года. Власти планируют разработать правила выдачи жилищных сертификатов тем, кто владеет долями в недвижимости. Также рассматривается вопрос о выплатах из федерального бюджета жителям области, чьи автомобили были уничтожены в результате украинских обстрелов.
Особое внимание уделяется восстановлению пострадавших производств. Уже 19 сельхозпредприятий получили финансовую помощь в размере 2,2 миллиарда рублей.
Промышленные предприятия поддерживают через региональный Фонд развития промышленности, который предоставляет займы и гранты. Его бюджет пополнили на 2,4 миллиарда рублей из федеральной казны. Минэкономразвития выделит дополнительные 2 миллиарда рублей до конца текущего года. Эти средства направят на помощь свыше 150 представителям малого и среднего бизнеса. Об этом заявил первый вице-премьер.
Также Денис Мантуров одобрил предложение Минфина продлить налоговые льготы для предпринимателей в приграничных районах Курской области. Компании получат отсрочку по налогам и страховым платежам еще на год. Это даст бизнесу возможность использовать освободившиеся деньги для ведения повседневной работы.
