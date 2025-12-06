Мантуров: Курская область получила более 220 млрд рублей федеральной помощи

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел рабочее совещание, посвященное поддержке Курского региона, в ходе которого заявил, что из федерального бюджета в регион направлено 220 млрд рублей, сообщает Правительство России .

По словам Мантурова, за два последних года из федерального бюджета на помощь Курской области выделили свыше 220 миллиардов рублей. Большая часть этих денег — около 190 миллиардов рублей — пошла напрямую жителям пострадавших территорий. Люди получили единовременные выплаты, компенсации за потерянное имущество и ущерб здоровью, а также жилищные сертификаты.

Первый вице-премьер отметил, что восстановление экономики региона переходит в штатный режим. Это дает возможность направлять средства не на временные меры, а на долгосрочные системные программы. Также Мантуров дал несколько важных указаний по помощи жителям Курской области.

Мантуров отметил, что жилищные сертификаты продолжат выдавать людям. При этом граждане смогут воспользоваться ими не только в своем регионе, но и в любом другом районе области или даже в других регионах страны.

Также поручено разработать программу компенсации за ремонт квартир и домов. Речь идет о жилье, которое физически не пострадало от обстрелов украинских военных, но испортилось из-за непогоды. Это произошло потому, что владельцы покинули свои дома ради безопасности.

Минфин должен быстро подготовить эту меру поддержки, чтобы запустить ее уже с начала следующего года. Власти планируют разработать правила выдачи жилищных сертификатов тем, кто владеет долями в недвижимости. Также рассматривается вопрос о выплатах из федерального бюджета жителям области, чьи автомобили были уничтожены в результате украинских обстрелов.

Особое внимание уделяется восстановлению пострадавших производств. Уже 19 сельхозпредприятий получили финансовую помощь в размере 2,2 миллиарда рублей.

Промышленные предприятия поддерживают через региональный Фонд развития промышленности, который предоставляет займы и гранты. Его бюджет пополнили на 2,4 миллиарда рублей из федеральной казны. Минэкономразвития выделит дополнительные 2 миллиарда рублей до конца текущего года. Эти средства направят на помощь свыше 150 представителям малого и среднего бизнеса. Об этом заявил первый вице-премьер.

Также Денис Мантуров одобрил предложение Минфина продлить налоговые льготы для предпринимателей в приграничных районах Курской области. Компании получат отсрочку по налогам и страховым платежам еще на год. Это даст бизнесу возможность использовать освободившиеся деньги для ведения повседневной работы.

