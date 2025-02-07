При нынешнем сирийском руководстве крайне маловероятно, что Россию вынудят уйти из данного региона и оставить военные базы, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Вынудить нас уйти, конечно, можно — при определенных обстоятельствах. Однако при нынешнем сирийском руководстве это крайне маловероятно. Вопрос о его легитимности и террористическом прошлом остается открытым, поэтому неизвестно, сколько лет они еще смогут удерживать власть в стране», — считает Косоруков.

Он добавил, что Россия нуждается в военных базах. Если смотреть на американскую политику, то Россия могла бы использовать их подход США: никого ни о чем не спрашивать, опираться на договор, заключенный с правительством Сирии, и не допускать его пересмотра, если это не отвечает российским интересам.

«Ослаблять свое присутствие нельзя. Это военные базы — значит, мы имеем полное право их защищать. Насколько уверенно мы там будем находиться, настолько серьезно нас будут воспринимать. Военная база — это серьезный стратегический актив. Любые попытки ограничить наше присутствие или угрожать нашим военным должны пресекаться решительно. Что называется, сначала огонь на поражение — а уже после этого ведем диалог», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что российские войска в Сирии — это «точка перманентности, поэтому двигать такие вещи нельзя».