Малофеев вспомнил, как на Западе его «учили Родину ненавидеть»

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев рассказал, как в молодости побывал в бельгийском Левене в качестве студента по обмену. По словам бизнесмена, в Европе иностранных гостей «учили ненавидеть Родину», однако он и его товарищи решили устроить протест, сообщается на сайте издания .

Малофеев попал в Бельгию как студент по обмену из Московского государственного университета (МГУ), где он учился на юридическом факультете. В Левене студент изучал конституционное право ЕС и получил звание LL.M (магистр европейского права).

Для иностранных слушателей в бельгийском университете проводили «чтения политинформации». Во время таких занятий, по словам Малофеева, студентов учили ненавидеть не просто родной политический режим, а всю страну и ее государственность.

В ответ на это предприниматель предложил устроить демонстрацию 7 ноября и пройтись по улицам с красным флагом.

«Мы — 15 человек (русский, украинец, грузин, литовка — все разные, все против советского строя) — надели пионерские галстуки, шли по улице и громко пели советские песни — пионерские, комсомольские, песни Победы», — вспомнил Малофеев.