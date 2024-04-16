Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов
Новым мэром Новосибирска стал Максим Кудрявцев
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Совет депутатов Новосибирска избрал новым мэром города Максима Кудрявцева, который был вице-губернатором области. Это произошло впервые после отмены прямых выборов градоначальника, сообщает РИА Новости.
Решение депутатов, принятое по итогам тайного голосования, озвучил спикер горсовета Дмитрий Асанцев.
За Максима Кудрявцева отдали 40 голосов, за депутата горсовета Игоря Украинцева — 3. Инаугурацию нового главы города планируется провести 26 апреля.
Полномочия избранного на прямых выборах градоначальника Анатолия Локтя должны были завершиться в сентябре этого года. Но политик решил досрочно оставить пост, так как переходит на другую работу.