Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов

Совет депутатов Новосибирска избрал новым мэром города Максима Кудрявцева, который был вице-губернатором области. Это произошло впервые после отмены прямых выборов градоначальника, сообщает РИА Новости .

Решение депутатов, принятое по итогам тайного голосования, озвучил спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

За Максима Кудрявцева отдали 40 голосов, за депутата горсовета Игоря Украинцева — 3. Инаугурацию нового главы города планируется провести 26 апреля.

Полномочия избранного на прямых выборах градоначальника Анатолия Локтя должны были завершиться в сентябре этого года. Но политик решил досрочно оставить пост, так как переходит на другую работу.