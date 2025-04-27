Макрона призвали уйти в отставку после унижения от Трампа

Глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал президента страны Эммануэля Макрона уйти в отставку после унижения, которому он подвергся от американского лидера Дональда Трампа в Ватикане, сообщает РИА Новости .

Поводом для такого призыва стал видеоролик, который разместили Штаты и показали подготовку к переговорам Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Там показано, что изначально было три стула, а помимо первых двух в зале был и президент Франции. Но в итоге остались стулья только для Трампа и Зеленского.

«От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» — отметил Дюпон-Эньян в соцсети Х.

26 апреля Трамп провел короткую встречу с Зеленским. Мероприятие провели перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра.