Макрон засветился на отдыхе на Лазурке перед саммитом РФ и США

Макрон отдохнул на Лазурном Берегу в преддверие саммита Путина и Трампа

Пока весь мир замер в ожидании личной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, французский президент Эммануэль Макрон засветился на отдыхе на Лазурном Берегу. Его заметили в компании мужчин, которые купались, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что Макрон в компании неизвестных мужчин отдыхал на морском катере. Судя по фото, в момент отдыха на Лазурке он находился в хорошем настроении и смеялся.

Предварительно известно, что фотографии сделаны за несколько дней до саммита России и США, который запланирован на 15 августа.

Ранее сообщалось, что Макрон договорился встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским после того, как завершится встреча Путина и Трампа на Аляске. По предварительным расчетам, лидеры РФ и США могут общаться 6-7 часов.