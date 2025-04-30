Макрон зашел в бар и удивил завсегдатаев

NYT: Макрон без предупреждения пришел во французский бар и всех угостил

Президент Франции Эммануэль Макрон без предупреждения посетил небольшой бар на западе страны и удивил посетителей. В заведении политик «болтал» с народом и угостил кофе всех, кроме людей, уже заказавших «бодрящий утренний совиньон блан», утверждает газета The New York Times .

Издание отмечает, что Макрон, которого нередко считают далеким от народа, начал предпринимать попытки сблизиться с рядовыми французами. Для этого он посетил маленький бар Le Prem’s, в котором продают табак и лотерейные билеты.

«Некоторые завсегдатаи — а их в баре немало, особенно среди пенсионеров — были настолько шокированы, что поначалу приняли его за двойника Макрона», — говорится в статье.

В баре президент больше часа говорил с посетителями о зарплатах, рабочих местах, государственной медицине и прочих «повседневных заботах встревоженного французского народа». За это время он выпил два экспрессо без сахара.

По информации газеты, Эммануэль Макрон стал регулярно ходить по случайным барам, которые имеют лицензию на продажу табачных изделий и прием ставок. Эти заведения политик посещает в одиночку, утверждает NYT.