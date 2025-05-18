сегодня в 10:55

Макрон выступил с резким высказыванием в адрес Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался резко высказаться в адрес лидера РФ Владимира Путина по украинскому конфликту, сообщает РИА Новости .

Макрон обвинил Путина в «цинизме в отношении Украины».

Как рассказал французский телеканал BFMTV, в связи с этим Эммануэль Макрон обратился к американскому президенту Дональду Трампу с требованием высказаться на данную тему.

«Я верю — даже убежден — что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это», — подчеркнул французский лидер.

В Стамбуле 16 мая состоялись российско-украинские переговоры. Они шли почти два часа.