Макрон выступил с резким высказыванием в адрес Путина
Фото - © РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался резко высказаться в адрес лидера РФ Владимира Путина по украинскому конфликту, сообщает РИА Новости.
Макрон обвинил Путина в «цинизме в отношении Украины».
Как рассказал французский телеканал BFMTV, в связи с этим Эммануэль Макрон обратился к американскому президенту Дональду Трампу с требованием высказаться на данную тему.
«Я верю — даже убежден — что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это», — подчеркнул французский лидер.
В Стамбуле 16 мая состоялись российско-украинские переговоры. Они шли почти два часа.