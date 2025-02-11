Макрон расцеловал Урсулу фон дер Ляйен и проигнорировал индийского премьера Моди

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по ИИ нарушил дипломатический протокол, но это произошло не из-за его поцелуев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а из-за полного игнорирования рядом стоящего премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает «Царьград» .

В Париже 10 и 11 февраля организован саммит по искусственному интеллекту, где участвуют не только ученые и главы профильных компаний, но и высокопоставленные мировые лидеры.

Как принимающий конференцию глава государства Эммануэль Макрон приветствовал гостей. Его конфуз увидели многие благодаря онлайн-трансляции.

Макрон обменялся рукопожатиями с вице-президентом США Джейем Ди Вэнсом, канадским премьером Джастином Трюдо и генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он уделил особое внимание, расцеловав ее в обе щеки. Однако индийского премьера Нарендру Моди он попросту проигнорировал, несмотря на его попытки привлечь внимание.

Примечательно, что именно Индия является соорганизатором этой конференции.