Макрон расцеловал Урсулу фон дер Ляйен и проигнорировал индийского премьера Моди

Президент Франции грубо нарушил дипломатический протокол на саммите по ИИ
Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по ИИ нарушил дипломатический протокол, но это произошло не из-за его поцелуев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а из-за полного игнорирования рядом стоящего премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает «Царьград».

В Париже 10 и 11 февраля организован саммит по искусственному интеллекту, где участвуют не только ученые и главы профильных компаний, но и высокопоставленные мировые лидеры.

Как принимающий конференцию глава государства Эммануэль Макрон приветствовал гостей. Его конфуз увидели многие благодаря онлайн-трансляции.

Макрон обменялся рукопожатиями с вице-президентом США Джейем Ди Вэнсом, канадским премьером Джастином Трюдо и генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он уделил особое внимание, расцеловав ее в обе щеки. Однако индийского премьера Нарендру Моди он попросту проигнорировал, несмотря на его попытки привлечь внимание.

Примечательно, что именно Индия является соорганизатором этой конференции.