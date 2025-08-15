Макрон и Зеленский договорились встретиться после саммита РФ и США на Аляске

BFMTV: Франция и Украина следом за РФ и США проведут свой саммит

Лидеры Франции Эммануэль Макрон и Украины Владимир Зеленский планируют провести личную встречу после завершения российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылающийся на представителей Елисейского дворца, пишет РИА Новости .

Представитель французской администрации сообщил, что президенты согласовали намерение встретиться в удобное для обеих сторон время после завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Конкретные сроки и место будущей встречи пока не разглашаются.

Известно также, что перед началом саммита на Аляске Макрон и Зеленский уже провели очередной телефонный разговор.

Ранее украинский лидер совершил внезапный визит в Германию в среду, где провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем и участвовал в видеоконференции коалиции поддержки. На следующий день Зеленский посетил Лондон для встречи с британским премьер-министром Киром Стармером.

Переговоры Путина и Трампа запланированы на 15 августа. Они пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сначала президенты двух стран будут общаться наедине, а затем к ним присоединятся делегации.

Российскую сторону на переговорах будут представлять помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и спецпредставитель по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Урегулирование кризиса в Украине станет главным вопросом предстоящих переговоров между лидерами. По информации источников, Путин и Трамп сделают краткие заявления перед началом встречи.