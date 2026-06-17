Макрон и Мерц перепутали жен на фотосессии перед G7

Главы Франции и Германии перепутали супруг во время фотосессии перед саммитом G7

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц перепутали супруг во время фотосессии перед саммитом G7 в Эвиан-ле-Бене, сообщает «Царьград» .

Инцидент произошел на курорте Эвиан-ле-Бен перед началом саммита. Политики вышли вчетвером к фотографам, но сначала встали рядом не со своими супругами.

На видео Stern.de видно, как Эммануэль Макрон не сразу берет за руку Брижит Макрон, стоявшую рядом с Фридрихом Мерцем, и подводит ее к себе. Освободившееся место заняла Шарлотта Мерц. После короткой заминки обе пары продолжили позировать с улыбками.

Причиной конфуза называют сходство нарядов первых леди. Брижит Макрон выбрала белый костюм с черными полосами, а Шарлотта Мерц — темно-синюю юбку и белый жакет с черными деталями. Оба образа были выполнены в черно-белой гамме и напоминали стиль Шанель.

Организаторы также подготовили культурную программу для сопровождающих лиц. Брижит Макрон встречала супругов глав государств, включая Викторию Стармер и Диану Фокс. Гости посетили средневековую деревню Ивуар недалеко от Эвиана.

Переговоры лидеров «Большой семерки» начались 15 июня и завершаются сегодня. В повестке — глобальная безопасность и недавно объявленное мирное соглашение между США и Ираном.

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