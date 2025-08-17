Макрон допустил признание Украиной потери территорий
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном сценарии, при котором Украина может признать потерю части территорий без передачи суверенитета, сообщает РИА Новости.
По его словам, такое решение не противоречит международному праву, если будет сопровождаться гарантиями безопасности для Киева.
Макрон пояснил, что речь идет о формальном признании утраты контроля над рядом регионов при сохранении юридических претензий. Подобная модель, по мнению французского лидера, может стать частью будущих переговоров.
Данное заявление прозвучало после виртуального совещания с союзниками, обсуждавшими варианты урегулирования конфликта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Макрона о позиции Москвы в отношении Киева.