Макрон допустил признание Украиной потери территорий

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном сценарии, при котором Украина может признать потерю части территорий без передачи суверенитета, сообщает РИА Новости .

По его словам, такое решение не противоречит международному праву, если будет сопровождаться гарантиями безопасности для Киева.

Макрон пояснил, что речь идет о формальном признании утраты контроля над рядом регионов при сохранении юридических претензий. Подобная модель, по мнению французского лидера, может стать частью будущих переговоров.

Данное заявление прозвучало после виртуального совещания с союзниками, обсуждавшими варианты урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Макрона о позиции Москвы в отношении Киева.