Макрон анонсировал возможный разговор с Путиным в ближайшие две недели

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

По словам Макрона, в ближайшее время «следует продолжать поддержку Украины».

В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель — мир без капитуляции Украины», — сказал он телеканалу France 2.

В декабре 2025 года пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский президент Владимир Путин готов разговаривать с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Однако в случае наличия обоюдной политической воли.

До этого Макрон отмечал, что ЕС оказалось бы полезно снова начать вести диалог с Путиным. Причем сделать это желательно было бы в ближайшие недели.

