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Макгрегор: интерес Турции к БРИКС означает, что США изолировали себя, а не Россию

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что интерес Турции к партнерству с РФ и Китаем означает изоляцию Вашингтона, сообщает РИА Новости.

«Тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона, а не Москвы. <…> Развивающиеся страны Глобального Юга <…> укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде», — добавил он.

По словам Макгрегора, прежний союзник по НАТО, Турция, скорее всего, станет частью БРИКС.

Бывший советник призвал элиты Вашингтона немедленно обратиться внимание на международную изоляцию Соединенных Штатов.