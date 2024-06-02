Макгрегор: ФРГ начнет отдаляться от США и сближаться с Россией

Немецкие власти начнут постепенно отдаляться от союза с Соединенными Штатами и сближаться с Россией, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА Новости .

«Германия дюйм за дюймом — интеллектуально, психологически и стратегически — двигается в сторону России. <…> Для Германии это единственный способ восстановить экономику», — написал он.

Решающий раскол между США и Германией, по его словам, может случиться уже в ближайшие месяцы.

Вице-канцлер ФРГ и глава Минэкономики страны Роберт Хабек ранее признал снижение конкурентоспособности немецкой экономики на фоне прекращения закупок газа из РФ. Однако ответственность за сотрудничество в этой сфере он возложил на Москву.