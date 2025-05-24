Майданов: предварительное голосование «ЕР» — механизм влияния на политику

«Это не просто внутренняя процедура партии, а действенный инструмент, позволяющий гражданам напрямую определять, кто будет представлять их интересы», — заявил парламентарий.

Майданов отметил, что всегда выступал за честную и приближенную к людям политику.

«Я поддерживаю принцип открытого отбора, когда кандидаты оцениваются по конкретным делам и предложениям, а не продвигаются по принципу назначения сверху. Важно, чтобы будущих депутатов выбирали те, кому они действительно близки и кто доверяет их работе», — пояснил он.

Особое внимание депутат уделил кадровым проектам партии, таким как «ПолитСтарт», которые открывают дорогу в политику начинающим инициативным специалистам.

«Нам крайне необходимы не только опытные управленцы, но и представители разных профессий, способные понимать запросы молодежи и говорить с ней на одном языке», — сказал Майданов.

Парламентарий обратил внимание на активное обновление партийных рядов.

«Сегодня в «Единую Россию» приходят учителя, врачи, волонтеры, участники СВО, деятели культуры — люди, доказавшие свою преданность стране реальными делами. Именно через такие механизмы формируется надежный кадровый резерв для партии и всей системы государственного управления», — заключил Денис Майданов.

С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы. Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарино, Фрязино, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое началось 23 мая. Проголосовать в электронном формате можно на сайте PG.ER.RU до 20:00 25 мая 2025.