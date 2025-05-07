Мадуро с супругой прилетел в Москву

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Президент Венесуэлы Мадуро с супругой Флорес прибыл в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес прибыл в Россию с официальным визитом, сообщает РБК со ссылкой на государственный телеканал Venezolana de Televisión.

Программа визита включает переговоры с Владимиром Путиным 7 мая и участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Личная встреча глав государств в Кремле запланирована накануне праздничных мероприятий. Мадуро примет участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.

Визит проходит в год 80-летия установления дипотношений между странами.

Приглашение было направлено Путиным еще в марте во время видеоконференции, посвященной юбилею двусторонних отношений. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал этот визит в апреле, подчеркивая стратегический характер партнерства Москвы и Каракаса.

Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться вопросы энергетического сотрудничества и совместные проекты в условиях санкционного давления на обе страны.