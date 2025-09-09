Мадуро обвинил США в попытках дискредитировать власти Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США пытаются очернить репутацию венесуэльских властей и усиливают военное присутствие у берегов страны, сообщает RT .

По его мнению, американцы стремятся создать негативный образ венесуэльских властей, чтобы оправдать возможное вмешательство.

Мадуро отметил, что у берегов Венесуэлы в Карибском море находятся 8 американских эсминцев. Он подчеркнул, что подобная ситуация ранее наблюдалась только во время Карибского кризиса 1962 года, когда была установлена блокада Кубы.

«А сегодня у наших берегов 8 военных боевых кораблей, на нас нацелили 1,2 тыс. ракет, да к тому же прислали ядерную подлодку», — рассказал Мадуро.

Ранее США объясняли наращивание военного присутствия необходимостью борьбы с наркокартелями. Однако Мадуро заявил, что истинной причиной, по его мнению, являются запасы нефти и газа в Венесуэле.