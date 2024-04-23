Мадуро назвал аморальным выделение военной помощи США Украине, Израилю и Тайваню

Война является бизнесом для империи, поэтому Соединенные Штаты выделяют на нее 95 млрд долларов, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión, пишет ТАСС .

Белый дом, по его словам, преследует цель уничтожения палестинского народа, продолжения украинского конфликта и открытия нового фронта войны в Тайване против Китая.

Выделенные 95 млрд долларов предназначены для военной промышленности США, так как 21 из 50 штатов производит вооружение, добавил Мадуро. Президент напомнил, что «империализм США и страны Запада» в свое время содействовали появлению фашизма и нападению нацистской Германии на СССР.

«Через сто лет империализм и Запад действуют таким же образом, <…> фашизм и неонацизм возрождается. Аморально выделять $95 млрд на смерть, войну и геноцид», — резюмировал Мадуро.